Как Мишустин собирается спасать экономику России
13.07.2020, 13:23, Разное
Весной президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить общенациональный план восстановления
пострадавшей из-за пандемии коронавируса
экономики государства. Соответствующий документ должны были предоставить к 1 июня.
Михаил Мишустин решил рассказать народу, что в плане прописана часть общественно значимых результатов национальных проектов. Также в документе говорится о траектории движения к основным целям, которые страна должна достичь в ближайшие годы.
Премьер министр отметил, что общенациональный план – это своего рода переходный документ, в котором отображены антикризисные меры. Для восстановления экономики также потребуется дополнительное планирование и изменение других стратегических документов, считает Мишустин.
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Напомним, недавно стало известно, кому положены повышенные выплаты от государства. Вся информация об этом собрана в материале “Дни.ру”.
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