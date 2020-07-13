Как Мишустин собирается спасать экономику России

13.07.2020, 13:23, Разное

Весной президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить общенациональный план восстановления

пострадавшей из-за пандемии коронавируса

экономики государства. Соответствующий документ должны были предоставить к 1 июня.

Михаил Мишустин решил рассказать народу, что в плане прописана часть общественно значимых результатов национальных проектов. Также в документе говорится о траектории движения к основным целям, которые страна должна достичь в ближайшие годы.

Премьер министр отметил, что общенациональный план – это своего рода переходный документ, в котором отображены антикризисные меры. Для восстановления экономики также потребуется дополнительное планирование и изменение других стратегических документов, считает Мишустин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 7:12 PDT

Напомним, недавно стало известно, кому положены повышенные выплаты от государства. Вся информация об этом собрана в материале “Дни.ру”.