Дефицит питьевой воды: мир на пороге глобальной жажды

13.07.2020, 13:23, Разное

К примеру, совершенно

незамеченным оказался ежегодный доклад

ООН о состоянии водных ресурсов на планете Земля. Вот небольшая выдержка из

краткой аннотации документа: “Изменение

климата скажется на наличии, качестве и количестве водных ресурсов, необходимых

для удовлетворения базовых потребностей человека. В результате этого

действенная реализация права человека на водные ресурсы и санитарию может

оказаться под угрозой для миллиардов людей. В связи с этим адаптация к

изменению климата и смягчение его последствий имеют важнейшее значение для

устойчивого развития и осуществления Повестки дня в области устойчивого

развития на период до 2030 года, Парижского соглашения и Сендайской рамочной

программы по снижению риска бедствий”. Эти утверждения основаны на ужасной

статистике – по меньшей мере, 783 миллиона человек не имеют доступа к

питьевой воде вообще, ежедневно 1000 детей умирает от диарейных заболеваний,

связанных с плохим водоснабжением и антисанитарией, а 1,8 миллиарда человек

вынуждены пить загрязненную фекалиями воду. Всего по данным ЮНИСЕФ и Всемирной

организации здравоохранения 2,21 миллиарда человек не имеют доступа к

безопасной питьевой воду, а 2 миллиарда человек живут в странах, испытывающих

нехватку воды (данные ООН за 2019 год). Дефицит воды уже затрагивает четырех из

каждых 10 человек в мире.

Эти цифры говорят о многом, в

частности о том, что все регионы, где нет доступа к чистой питьевой воде и

существенной инфраструктуры для утилизации отходов представляют собой зону

огромного риска. Их население и так страдает от давно побежденных в странах

“золотого миллиарда” болезней, а также абсолютно беззащитно перед новыми

эпидемиями. Банальная рекомендация ВОЗ мыть руки перед едой в этих районах неосуществима.

Там умирают дети, взрослые, старики, там невозможно осуществить базовое право

человека на жизнь – он вынужден бороться изо всех сил за сам факт своего

существования. В 2016 году в такое место отправились журналисты RT сняли

документальный фильм “H2нОль”. Это

история про засушливые районы в Индии, где в неделю лимит на 1 человека

составляет 8 литров воды в неделю, есть “водяные жены” и “водяные

самоубийства”.

Работа российских журналистов

наглядно показывает, что скрывается за цифрами в докладах ООН. Люди вынуждены

платить за чистую питьевую воду, часто отдавая почти весь свой доход. Многие

фермеры в тех районах заканчивают свою жизнь самоубийством – их посевы засохли,

а денег на полив нет. Они влезают в долги, но выплачивать их нечем. Население

обречено на каторжный труд, но он не дает результатов – изменения климата

привели к тому, что муссонные дожди идут нерегулярно и в меньшем объеме, не

позволяя сделать запасы.

Впрочем, эта трагедия могла бы и

не случиться – если бы власти в районах своевременно обеспокоились реализацией

инфраструктурных проектов, в частности, созданием централизованного

водоснабжения. Индия обладает нужными водными ресурсами, но они не доходят до

людей. Обычно в таких случаях говорят, что развивающиеся страны не имеют

средств на проведение масштабных строек… И тут есть малый нюанс. В мире

существуют крайне доступные материалы, которые позволяют в короткие сроки и за

сравнительно небольшие средства создать водопровод буквально “на пустом месте”.

Мы говорим о хризотилцементных трубах, которые изготавливают из минерала под

названием хризотил-асбест. Этот волокнистый материал обладает выдающимися

свойствами – он устойчив к механическим повреждениям, не горит и не плавится,

является надежным термоизолятором и не выделяет никаких вредных веществ при

нагреве или контакте с водой. Более того, трубы из хризотила не нуждаются в

сварке – их просто нужно соединить друг с другом. Всего за несколько лет из них

можно построить сотни тысяч километров трубопроводов, которые напоят влагой

поля и населенные пункты. С точки зрения безопасности для человека они тоже

подходят – в “Руководстве по обеспечению качества питьевой воды” от ВОЗ

хризотиловые трубы допускаются

к использованию во всех системах водоснабжения.

Впрочем, хризотилу была объявлена

международная война. На протяжении десятков лет чиновники из Евросоюза пытаются

навязать запрет на использование этого минерала по всему миру. Одна из причин –

месторождения хризотила сосредоточены на территории России и стран СНГ, в то

время как на “подконтрольных” ЕС территориях его нет. Зато там работают

производители синтетических аналогов, которые уступая по качеству хризотилу

превышают его по цене. Для развивающихся стран, которые зависят от внешней

помощи, в том числе в виде кредитов, грантов и прочих форм сотрудничества, доступ

к “горному льну”, как еще называют хризотил, закрывается многочисленными

регулирующими актами и требованиями – условно говоря, “мы вам дадим денег, но

только на нашу продукцию”. Как пример можно привести историю с египетскими

заводами по производству асбестовых труб. В 2005 году под давлением ЕС они были

закрыты,

лишив работы 3 500 работников. Вместе с ними был остановлен проект по

подключению к системе водоснабжения питьевой водой 2 400 населенных

пунктов. В процессе ведения переговоров предлагалось заменить асбестоцементные

трубы на материалы из ПВХ, которые якобы “являются более безопасными”. О том,

что пластиковые трубы дороже хризотиловых, выделяют в питьевую воду винилхлорид

(канцероген 1-ой группы по классификации МАИР. Выделение винилхлорида в воду описано

в 4-ой редакции “Руководства по обеспечению качества питьевой воды” ВОЗ), а

также экспортируются из Европы, скромно умолчали. Кстати, хризотил не вступает

в реакцию с хлором, что отмечено тем же ВОЗ. В итоге Египет не смог позволить

себе внезапно подорожавший проект и населенные пункты так и остались без воды.

Так гигантскую и эффективную

систему водоснабжения не построить. В 2012 году специалисты из Высшей школы

экономики убедительно доказали,

что против хризотил-асбеста была проведена кампания по очернению продукта. На

основании многочисленных исследований ученых со всех уголков мира они разбили

аргумент об опасности хризотила, выдвигаемый антиасбестовыми активистами, в то

же самое время показав экономические выгоды от его применения.

Де-факто проблема с доступом к

питьевой воде становится все более актуальной. Человечество уже не может

игнорировать её, как когда-то забыло о проблеме массовых эпидемий. Мы рискуем

оказаться в ситуации, которая может унести миллиарды жизней и разрушить наш мир

до основания. Питьевая вода – это базовая потребность человечества, и думать о

её удовлетворении нужно уже сейчас. Приведенный пример недальновидного

противодействия мерам по спасению людей один из многих, но он очень показателен

– нельзя жертвовать людьми ради собственной выгоды, ведь беда рано или поздно

придет и в золотые дворцы тоже.