 

OnePlus намерена выпустить еще один бюджетный смартфон

13.07.2020, 13:17, Разное

В компании OnePlus готовятся выпустить еще один смартфон бюджетной категории. Модель, основанная на процессоре Snapdragon 690 была замечена на сетевых ресурсах.
Как сообщают инсайдеры, данный чип аналогичен SoC Snapdragon 765. Новое устройство уже прошло тестирование на сервисе бенчмаркинга Geekbench. Согласно заявленным данным, кодовое имя платформы, управляющей работой смартфона — lito. Также в характеристиках GPU Adreno версии 619, таким модулем оснащена пока только 690 модификация Snapdragon .

Ранее такая система с одним кристаллом не была использована ни в одном из телефонов. В данном SoC восемь ядер, два из которых — Cortex-A77 с частотой 2 гигагерц, остальные же — 1,7-гигагерцные Cortex-A55. Оперативная память нового гаджета от OnePlus составит 6 гигабайт.

Такие характеристики дадут возможность девайсам, функционирующим на базе этого процессора, выдавать высокую мощность, многозадачность и производительность. Точных сведений о стоимости грядущей новинки пока нет, однако эксперты сферы мобильных технологий уверены, что смартфон будет бюджетным.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Взяточник типичней кровопийцы

19.05 / Скандалы: Вот тебе, бабушка, и тест-день…

17.06 / В шахматном порядке: принц Чарльз и герцогиня Камилла превратили визит в госпиталь в подобие игры

04.06 / В геноме SARS-CoV-2 ученые нашли фрагменты человеческого белка

16.06 / Заскучавший на карантине Виторган начал прикладываться к бутылке

24.06 / “Что-то фатальное”: Меладзе о романе с Джанабаевой и женитьбе брата на Брежневой

18.05 / Пляжный тренд: трикини

30.06 / Скандалы: Сокрушит ли Михаил Фридман французский плацдарм Сергея Пугачева

20.06 / Поклонники обсуждают формы Кристины Асмус в джинсах с замком на ягодицах

15.06 / Певица Екатерина Шаврина рассказала о наркотической зависимости сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска