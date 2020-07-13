OnePlus намерена выпустить еще один бюджетный смартфон

13.07.2020, 13:17, Разное

В компании OnePlus готовятся выпустить еще один смартфон бюджетной категории. Модель, основанная на процессоре Snapdragon 690 была замечена на сетевых ресурсах.

Как сообщают инсайдеры, данный чип аналогичен SoC Snapdragon 765. Новое устройство уже прошло тестирование на сервисе бенчмаркинга Geekbench. Согласно заявленным данным, кодовое имя платформы, управляющей работой смартфона — lito. Также в характеристиках GPU Adreno версии 619, таким модулем оснащена пока только 690 модификация Snapdragon .

Ранее такая система с одним кристаллом не была использована ни в одном из телефонов. В данном SoC восемь ядер, два из которых — Cortex-A77 с частотой 2 гигагерц, остальные же — 1,7-гигагерцные Cortex-A55. Оперативная память нового гаджета от OnePlus составит 6 гигабайт.

Такие характеристики дадут возможность девайсам, функционирующим на базе этого процессора, выдавать высокую мощность, многозадачность и производительность. Точных сведений о стоимости грядущей новинки пока нет, однако эксперты сферы мобильных технологий уверены, что смартфон будет бюджетным.