 

В Сети появилось первое изображение новинки Realme с микроскопической селфи-камерой

13.07.2020, 13:17, Разное

Компания Realme готовится вывести на международный рынок уникальную новинку, телефон с селфи-камерой микроскопических габаритов. Первые изображения смартфона уже появились в Сети.
Устройство от Realme с крошечным селфи-объективом опубликовали в соцсети Weibo. На обнародованном постере четко видно отверстие в экране, предназначенное для фронтального датчика камеры. Уже в ближайшее время новинка появится на полках магазинов.

Экран девайса по бокам загнут, микро-вырез под камеру размещен вверху слева. Кроме того, дисплей получит более высокую частоту обновления. Также в аппарате улучшат поддержку мобильных сетей пятого поколения.

Скорее всего, сходятся во мнении техноблогеры, аккумулятор смартфона будет достаточно объемным, также в устройстве реализуют поддержку быстрой зарядки. Как сообщалось ранее, китайская компания разрабатывает сейчас зарядку Ultra Dart в 120 Вт мощности. Вполне может быть, что новый «умный телефон» от Realme производитель оснастит указанной технологией.

Каковы показатели оперативной и встроенной памяти, разрешение камер, а также другие показатели грядущей новинки, можно только догадываться. Очевидно, все данные станут известны ближе к релизу гаджета.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Звезда сериала “Доктор Кто” Дженна Коулман рассталась с бойфрендом

14.06 / Мнение: Как концепция блицкрига изменила историю Европы?

06.06 / Ургант поглумился над скандальным роликом о геях

09.06 / В США процветает черный рынок «кошачьей» версии препарата от COVID-19

18.05 / Технологии: Московские власти: нарушители режима самоизоляции сами публиковали свои данные в свободном доступе

09.05 / Дети Галкина и Пугачевой в пилотках поздравили фанатов с 9 мая

06.06 / Полина Гагарина уехала в Санкт-Петербург на фоне слухов о разводе

18.06 / Мнение: Как Пушкин примирил западников и славянофилов

30.06 / “Это не игра”: Хабиб Нурмагомедов поведал о трудностях профессиональной борьбы

24.05 / Мнение: Миграция в Россию, миграция из Европы и рост населения в Африке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска