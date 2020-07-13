В Сети появилось первое изображение новинки Realme с микроскопической селфи-камерой

13.07.2020, 13:17, Разное

Компания Realme готовится вывести на международный рынок уникальную новинку, телефон с селфи-камерой микроскопических габаритов. Первые изображения смартфона уже появились в Сети.

Устройство от Realme с крошечным селфи-объективом опубликовали в соцсети Weibo. На обнародованном постере четко видно отверстие в экране, предназначенное для фронтального датчика камеры. Уже в ближайшее время новинка появится на полках магазинов.

Экран девайса по бокам загнут, микро-вырез под камеру размещен вверху слева. Кроме того, дисплей получит более высокую частоту обновления. Также в аппарате улучшат поддержку мобильных сетей пятого поколения.

Скорее всего, сходятся во мнении техноблогеры, аккумулятор смартфона будет достаточно объемным, также в устройстве реализуют поддержку быстрой зарядки. Как сообщалось ранее, китайская компания разрабатывает сейчас зарядку Ultra Dart в 120 Вт мощности. Вполне может быть, что новый «умный телефон» от Realme производитель оснастит указанной технологией.

Каковы показатели оперативной и встроенной памяти, разрешение камер, а также другие показатели грядущей новинки, можно только догадываться. Очевидно, все данные станут известны ближе к релизу гаджета.