 

МИД выразил озабоченность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

13.07.2020, 13:08, Новости дня

МИД РФ выступил с официальным заявлением, касающимся вооруженного конфликта, произошедшего на границе Азербайджана и Армении.

«МИД РФ выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», – говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

Там добавили, что со своей стороны МИД РФ готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



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