Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом вслед за дочерью, мужем и свекром

13.07.2020, 13:06, Разное

Накануне стало известно, что Айшвария Рай и ее 8-летняя дочь Аарадхия сдали тест на коронавирус, и тот оказался положительным. Это произошло ровно через день после того, как супруг актрисы, 44-летний Абхишек Баччан, и его отец, 77-летний Амитабх Баччан, были госпитализированы с подтвержденным COVID-19.

У Айшварии и Аарадхии также подтвердился COVID-19. Они будут находиться на карантине дома. Власти города обо всем уведомлены и оказывают помощь. Остальные члены семьи, включая мою мать, не заражены. Спасибо за все ваши пожелания и молитвы. Мы с отцом остаемся в больнице до тех пор, пока врачи не решат обратное. Пожалуйста, будьте осторожны и оставайтесь в безопасности. Соблюдайте все предписанные правила!

– написал супруг Айшварии у себя в Twitter.

Айшвария Рай и Абхишек Баччан

Ранее Абхишек там же сообщил о своей госпитализации. У него и его отца симптомы болезни проявились сильнее, чем у супруги и дочери:

Сегодня у меня и моего отца обнаружился коронавирус. У нас обоих болезнь проявляется легкими симптомами, но нас было решено госпитализировать. Мы проинформировали все необходимые органы, и сейчас наша семья и персонал – все проходят тестирование. Я прошу сохранять спокойствие и не разводить панику. Спасибо.

Айшвария Рай – одна из немногих болливудских актрис с мировой известностью. Она также является победительницей конкурса “Мисс мира” 1994 года. В 2007-м она вышла замуж за другого популярного местного актера Абхишека Баччана. Он является сыном Амитабхана Баччана, звезды Болливуда, фильмография которого насчитывает 220 игровых фильмов. У Айшварии и Абхишека есть дочь: Аарадхия родилась 16 ноября 2011 года.

Айшвария Рай, Абхишек Баччан и их 8-летняя дочь Аарадхия

Абхишек Баччан с дочерью Аарадхией и отцом Амитабхом Баччаном