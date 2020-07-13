Столтенберг заявил о небывало высокой активности российских подлодок на севере Атлантики

13.07.2020, 12:53, Новости дня

Активность российских подлодок в северной части Атлантики достигла в последние годы небывало высокого уровня, что является одной из причин, по которым регион сохранит центральное значение для НАТО, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Атлантика сохранит для нас центральное значение, мы являемся региональным альянсом. Впрочем, и там многое происходит: в последние годы мы регистрируем на севере Атлантики самую масштабную активность российских подлодок за все времена», – передает ТАСС слова Столтенберга.

Генсек НАТО снова выразил обеспокоенность по поводу якобы размещенных Россией в Европе ракет 9M729 (по классификации НАТО SSC-8).

«Размещение такого оружия, как ракеты SSC-8, является для нас особым поводом для тревоги, поскольку это привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – сказал он.

«Мы обеспокоены использованием и других новых боевых систем», – добавил Столтенберг, в очередной раз обвинив Москву в нарушениях ДРСМД.

Одновременно он выступил за диалог с Россией по вопросам разоружения. «Мы нуждаемся в новом соглашении о разоружении, но не в новой гонке вооружений», – считает генсек НАТО. Столтенберг указал на то, что между НАТО и Россией «есть контакты на самом высоком военном уровне», и напомнил о том, что недавно состоялся телефонный разговор между председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Даже в самые холодные фазы холодной войны мы всегда могли прийти к прагматичному взаимопониманию с Россией», – подчеркнул генсек НАТО, вспомнив свои годы на посту премьер-министра Норвегии.

«Это показывает, что проявление мощи и диалог не исключают друг друга», – полагает Столтенберг.

Напомним, в мае постпредство РФ при НАТО заявило, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами.