Егор Крид нашел замену Нюше

13.07.2020, 12:53, Разное

Егор Крид не любит рассказывать поклонникам о своих романах, но они все равно строят предположения о личной жизни артиста. После серьезных взаимоотношений с Нюшей он не сообщал о новой избраннице.

Не так давно Егор Крид проводил совместный эфир с блогером Аминой Мирзоевой. В эфире они флиртовали, но интрига случилась после выхода из кадра. Тогда фанаты услышали звук поцелуев и почти «женили» знаменитостей. Они считают его очень обходительным и влюбленным и думают, что артист не хочет рассказывать о возлюбленной, ведь его расставание с Нюшей было очень болезненным.

Часть поклонников считает, что музыкант и блогер только хорошие друзья. Несмотря на предположения аудитории, Егор Крид и Амина Мирзоева официальных подтверждений отношениям не давали.