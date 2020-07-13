За выходные в Киеве закрыли три развлекательных заведения из-за нарушений карантина

13.07.2020, 12:50, Новости дня

За прошедшие выходные закрыли еще три развлекательных заведения из-за нарушений регламента работы во время карантина. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Кличко отметил, что за прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и “Муниципальной охраны” совместно с полицией проверили более тысячи ресторанов и кафе, магазинов и рынков Киева и составили 446 протоколов о нарушениях.

“Также в эти выходные в столице закрыли еще три развлекательных заведения. А на прошлой неделе, как я уже говорил, в Киеве закрыли четыре ночных клуба”, – добавил он.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабинет Министров Украины ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. С 22 июня Кабмин разрешил местным властям открывать заведения питания и размещения.

За сутки в Киеве COVID-19 подтвердили у 56 человек, четверо из них – медики.

В Украине же за сутки коронавирус был подтвержден у 612 человек. Это наименьшее за шесть дней количество новых случаев: накануне было зарегистрировано 678, а до этого в течение четырех дней фиксировали не менее 800 случаев.