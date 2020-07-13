 

Выборы президента Польши. Дуда лидирует с результатом в 51,21% голосов

13.07.2020, 12:50, Новости дня

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил во втором туре выборов главы государства 51,21% голосов избирателей. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидат от оппозиционной партии Польши “Гражданская платформа”, уступает с результатом в 48,79%. Об этом сообщает польский канал TVN24 со ссылкой на данные председателя Национальной избирательной комиссии (НИК) Польши Сильвестра Марциняка.

Как сообщил Марциняк, НИК опубликовал соответствующие результаты после подсчета 99,97% голосов. Явка избирателей составила 68,1%. По словам Марциняка, явка, несмотря на пандемию коронавируса и период отпусков, намного выше, чем в первом туре.

Последние данные экзит-полла были представлены международной исследовательской компанией Ipsos в 2.00 ночи по времени Варшавы (3.00 по Киеву). Согласно этим результатам, Анджей Дуда набрал 51% голосов избирателей, Тшасковский – 49%. Результаты учитывали данные с 90% участков, где проводился опрос. 

В случае победы Дуда переизбирается на второй пятилетний президентский срок. Ожидается, что официальные результаты голосования объявят позже в понедельник, 13 июля.

Первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня. Дуда набрал в нем 43,7% голосов, а Рафал Тшасковский – 30,3%.

48-летний Анджей Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году как член партии “Право и справедливость”, но вышел из партии сразу после победы на выборах.

Рафал Тшасковский – мэр Варшавы и вице-председатель главной оппозиционной партии страны “Гражданская платформа”. Тшасковский был депутатом Европарламента, министром в правительстве, сформированном “Гражданской платформой”, а также депутатом Сейма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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