В Госдуме рассказали о работе над поправками в Конституцию

13.07.2020, 12:48, Новости дня

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ Павел Крашенинников рассказал, как шла работа над изменениями в Основной закон страны.

По словам Крашенинникова, обсуждение изменений в Конституцию «витало в воздухе», однако уже в ноябре-декабре было внутреннее ощущение, что надо готовиться к работе над поправками, передает ТАСС.

«Я неоднократно говорил, что наше огромное достижение – вторая глава Конституции, та, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина. Это достижение, которым нам можно гордиться, это очень большое завоевание. Я очень рад, что, когда было принято решение по внесению изменений в основной закон, мы смогли не трогать вторую главу. И не только по процедурным соображениям это было невозможно, но и с точки зрения содержательной», – отметил он.

Крашенинников подтвердил, что рабочая группа по Конституции продолжает свою деятельность, президент РФ Владимир Путин предложил заниматься мониторингом введения изменений в Основной закон в действие, подготовкой актов, вытекающих из Конституции.

«Мы, сопредседатели, предложили перечень из 100 законов, которые теперь должны быть приняты. Но кроме этого будут законы вне этого перечня, которые тоже так или иначе вытекают из поправок. И конечно, нам надо посмотреть за уставами и конституциями субъектов России», – отметил он.

По его словам, субъектам Федерации придется приводить свои конституции в соответствие с обновленной Конституцией России.

«Я бы посоветовал, чтобы они тоже создавали рабочие группы, смотрели, чтобы в них были и специалисты в области права, и общественность. И я призываю, чтобы регионы очень тщательно этим занимались, гонка здесь неуместна», – добавил он.

Относительно законопроекта, касающегося формирования Госсовета, Крашенинников отметил, что пока есть только представление, «но текста нет».

«Есть наработки, что Госсовет будет включать в себя в том числе губернаторов, представителей правительства, может быть, представителей администрации президента. У нас есть понимание, что Госсовет будет обеспечивать функционирование единой системы публичной власти», – отметил он.

Он напомнил, что в тексте Конституции сказано, что Госсовет формируется «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития».

Ранее Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам к Конституции было организовано на высоком уровне и «по-современному качественно».

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.