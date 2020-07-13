Число заразившихся коронавирусом в России превысило 733 тысячи

13.07.2020, 12:37, Разное

За истекшие 24 часа выздоровели 2 960 человек. Зафиксировано 104 летальных исхода.

В Москве коронавирус за последние сутки выявили у 672 граждан. В Санкт-Петербурге зафиксирован 291 случай, в Ханты-Мансийском автономном округе – 270.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 733 699 человек. Вылечился 504 021 пациент, 11 439 умерли.

В Москве 13 июля начинается новый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Возобновляют работу высшие и средние учебные заведения, открываются культурные центры, запускаются аттракционы.

Отменяется обязательное ношение маски на улице – мера становится рекомендательной. При этом средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться в магазинах и общественном транспорте.

Ни один из участников парада Победы в Москве 24 июня не заразился коронавирусом, заявил руководитель военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. К каждому из 36 парадных расчетов были прикреплены военные медики, отметил он.

Коронавирусом в мире заразились 12,87 миллиона человек, скончались более 568 тысяч. На первом месте по числу инфицированных находятся США, на втором и третьем – Бразилия и Индия.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает самой безопасной страной для путешествий Китай. Сейчас в КНР 5,8 случая заражения на тысячу человек, уточнил специалист.