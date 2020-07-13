В России выявили больше 6,5 тысяч новых заразившихся коронавирусом

13.07.2020, 12:30, Разное

В РФ за последние сутки выявили 6 537 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб правительства. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 733 тысяч человек.

После Москвы и Петербурга по ежедневному приросту в федеральной статистике идут Югра и Алтайский край (+270 и +235 случаев соответственно; последний регион впервые вышел на четвертое место по стране). Свердловская области опустилась с третьего на пятое место (+218).

Резкий рост числа заболевших в Алтайском крае, который с шестью тысячами заражений вышел на 25-е место по стране, начался в июле; половина случаев приходятся на Барнаул. Прирост в последние дни также увеличивается в ЯНАО и Мурманской области (+205 и +179 соответственно).