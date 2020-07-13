Специалисты рассказали о продуктах, вызывающих преждевременное старение

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13.07.2020, 12:30, Разное

Эксперты рассказали, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы предотвратить преждевременное старение. Также они советуют ограничить употребление сахара.
Люди мечтают быть здоровыми до глубокой старости, но существуют продукты, которые есть небезопасно, так как они вызывают преждевременное старение, которое связывают с развитием онкологических процессов, сердечно-сосудистыми болезнями и катарактой. С целью профилактики этих болезней нужно уменьшать в рационе ненасыщенные животные жиры, а именно свинину, баранину и говядину. Их лучше заменить на мясо курицы, кролика или индейки. Также в случае необходимости прожаривания мяса нужно для начала его отварить, так как при жарке продукт впитывает 50% количества жира от своего веса.

Часто к гипертонии и сердечно-сосудистым болезням приводит чрезмерное употребление соли. Эксперты советуют ограничить количество соленой пищи и убрать колбасные изделия и копчености. Также вредными являются и продукты с высоким содержанием сахара, а это кондитерские изделия, соусы и молочные десерты. Не стоит забывать, что много сахара есть в газированных напитках.



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