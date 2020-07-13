 

Антиоксиданты в квашеной капусте помогают защититься от коронавируса

13.07.2020, 12:30, Разное

Группа европейских ученых выяснила, что квашеная капуста, кимчи и капустный салат способны защитить от коронавируса. В этих продуктах содержатся антиоксиданты, препятствующие распространению инфекции.
По словам исследователей, чаще всего капусту и продукты из этого овоща в свой рацион добавляют в Германии и Южной Кореи. Именно в этих странах уровень смертности от коронавируса был одним из самых низких, поэтому исследователи полагают, что немаловажную роль в данном явлении сыграла квашеная капуста.

Кроме этого продукта исследователи советуют употреблять ферментированное молоко. Невысокие показатели летальности от коронавируса были зафиксированы в Турции, Болгарии и Греции, где кисломолочные продукты пользуются большой популярностью. Профессор французского Университета Монпелье Жан Буше добавил, что он изменил свой рацион, сделав упор на кисломолочные продукты и квашеную капусту, полагая, что они помогают вырабатывать устойчивую защиту от коронавируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Отставка премьера: эмоции или вызов?

10.07 / Дарья Повереннова рассказала, что в прошлой жизни была кошкой

09.06 / Витамин D: спасет ли он от коронавируса?

11.05 / Realme представила игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A с аккумулятором повышенной мощности

05.04 / Мнение: Письмо: “Еще немного и я разрушу все”

09.05 / «Постараюсь быть достойной великого наследия»: Ольга Бузова рассказала о героях своей семьи

10.06 / В России выявили еще 8 404 случая заражения коронавирусом

19.06 / Поклонники оценили новый образ больной раком Александры Яковлевой

01.06 / Диана Крюгер и Норман Ридус не скрывали своих чувств на пикнике с дочкой

25.05 / При хлопке газа в многоквартирном доме в Казани пострадал один человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска