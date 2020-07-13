Антиоксиданты в квашеной капусте помогают защититься от коронавируса

13.07.2020, 12:30, Разное

Группа европейских ученых выяснила, что квашеная капуста, кимчи и капустный салат способны защитить от коронавируса. В этих продуктах содержатся антиоксиданты, препятствующие распространению инфекции.

По словам исследователей, чаще всего капусту и продукты из этого овоща в свой рацион добавляют в Германии и Южной Кореи. Именно в этих странах уровень смертности от коронавируса был одним из самых низких, поэтому исследователи полагают, что немаловажную роль в данном явлении сыграла квашеная капуста.

Кроме этого продукта исследователи советуют употреблять ферментированное молоко. Невысокие показатели летальности от коронавируса были зафиксированы в Турции, Болгарии и Греции, где кисломолочные продукты пользуются большой популярностью. Профессор французского Университета Монпелье Жан Буше добавил, что он изменил свой рацион, сделав упор на кисломолочные продукты и квашеную капусту, полагая, что они помогают вырабатывать устойчивую защиту от коронавируса.