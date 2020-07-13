 

Кэти Перри выразила сомнение в способности Канье Уэста стать президентом США

13.07.2020, 12:30, Разное

Недавно стало известно о намерении Канье Уэста баллотироваться на пост президента США, но, как выяснилось, далеко не все готовы поддержать его кандидатуру. Так, Кэти Перри выразила сомнение в способности рэпера стать достойным главой государства.
Американская исполнительница Кэти Перри с сомнением отнеслась к решению Канье Уэста стать президентом США. Артистка уверена, что занимать столь ответственную должность должен человек, который имеет опыт в политической сфере.

При этом певица подчеркнула тот факт, что любит и уважает Уэста, но в качестве музыканта, а в политике для него нет места. Знаменитость поделилась своим мнением на эту тему в эфире Hits radio.

«Мы увидели и узнали, что, когда у нас нет профессионалов, это может привести, мягко сказать, к диким последствиям», – пояснила Перри.

Канье Уэст заявил о том, что собирается принять участие в президентской гонке в своем Twitter. Рэпер отметил, что американцы «должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя видение, выстраивая будущее». Стоит отметить, что артист уже занёс свое имя в список кандидатов на эту должность, информирует ПолитЭксперт.



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