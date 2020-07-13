 

Милая попытка дочери обхитрить Галкина попала на видео

13.07.2020, 12:23, Разное

Недавно Максим Галкин в своем инстаграм-аккаунте обнародовал ролик, в котором его дочь Лиза устроила модный показ. Девочка примеряла одежду не по размеру и демонстративно ходила по комнате. Наследница юмориста рассмешила поклонников.

На этот раз муж Аллы Пугачевой опубликовал видео, на котором Лиза “говорит по-лягушачьи”. Девочка привлекла внимание отца и показала, как умеет квакать. Артист удивился способностям дочери, но, подойдя ближе, понял, что та просто нажимала кнопку игрушки и открывала рот.

Девочку выдала мелодия, которая неожиданно заиграла на устройстве. Лиза попыталась спрятать музыкальную игрушку от отца, чтобы обман не раскрылся.

Пользователи Сети посмеялись над шуткой девочки. Одна из подписчиц Максима Галкина призналась: “Я бы хотела работать няней у такого прекрасного ребенка”. “Какая очаровашка”, “Очень классная. Глубокий стержень уже видно”, – написали другие поклонники.



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