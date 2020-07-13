Kia показала интерьер нового Kia Carnival

13.07.2020, 12:20, Новости дня

Южнокорейская компания KIA продемонстрировала внешний вид нового минивэна KIA Carnival.

Автомобиль получился достаточно уникальным по интерьеру, тогда как экспертами все же выявлены некоторые отдельные сходства с паркетником Sorento. В салоне установили 12,3-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Кроме того, новинка имеет цифровую приборную панель и модернизированный руль.

Также нужно отметить горизонтальные дефлекторы, которые растянулись по салону. Пока разработчики не называют технические параметры нового минивэна. Однако есть предположения, что автомобиль получит 2,5-литровый бензиновый мотор, а также 2,2-литровый дизельный агрегат. Приобрести новинку минивэна станет возможным уже к осени нынешнего года.