Nissan частично рассекретила новый кроссовер Ariya

13.07.2020, 12:20, Новости дня

Японская компания в скором времени представит обновленную модель Nissan Ariya.

Представители марки указали, что модель выступает в качестве прямого конкурента для американского электрокара Tesla Model Y. В свою очередь, пользователям уже доступны тизеры, которые частично демонстрируют детали предстоящей модели. По всем параметрам модель напоминает концептуальную версию. Также указано, что автомобиль сохранит полный привод.

Модель имеет улучшенные характеристики, а также сможет удивить двухмоторной компоновкой e-4CORE. Официальная премьера автомобиля состоится 15 июля, когда и будут рассекречены все параметры. Уже через пару дней после дебюта также озвучат и стоимость японского электрокара.