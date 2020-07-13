24 канал – пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

13.07.2020, 12:18, Новости дня

Во время второго тура президентских выборов в Польше пьяный украинец обещал взорвать избирательный участок. Как передаёт «Телеканал новин 24», полиция задержала злоумышленника, за ложную тревогу мужчине грозит до 8 лет тюремного заключения.



Reuters

В Польше 12 июля прошёл второй тур президентских выборов. В гмине Слупия Конецкая Свентокшиского воеводства украинец угрожал взорвать избирательный участок. Как пишет «Телеканал новин 24», мужчина позвонил на спецлинию 112 и заявил, что если к нему не приедет участковый, он заминирует избирательный участок.

Полицейские выехали на место и задержали украинца. Он был пьян, в крови мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя. Пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка, однако никаких взрывных устройств не нашли. За ложную тревогу мужчине грозит до 8 лет заключения.

Как напоминает канал, в Польше 12 июля состоялся второй тур президентских выборов. По результатам экзитпола лидирует действующий президент Анджей Дуда, которого поддерживает правящая национал-консервативная партия «Право и справедливость».

Предварительно, у него 50,4% голосов. Меньше, чем на 1% отстаёт его оппонент — мэр Варшавы, кандидат от либерально-демократического оппозиционного блока «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский.