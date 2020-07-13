На видео показали фишки новых iPhone 12

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13.07.2020, 12:17, Разное

В начале осени текущего года компания Apple представит свои новые смартфоны iPhone 12. Однако уже сейчас в Сети появилось видео, показывающее все фишки устройств.
Все три модели: iPhone 12, Pro и Pro Max получили органический светодиод в виде OLED-матрицы. При этом дисплей основного аппарата линейки будет едва ли не самым компактным за последнее время. Так, 2016 году американский техногигант выпустил гаджет с 4-дюймовым экраном, а седьмой «яблочный» телефон получил матрицу в 4,7 дюйма.

Чтобы сэкономить место, производитель сделал экранную панель более вытянутой и убрал с нее кнопку Home. Модификация с приставкой Pro Max, наоборот, станет самой большой за всю историю Apple, у одиннадцатого iPhone 12 диагональ была меньше на 0,2 дюйма.

Также в Pro-версии можно увидеть квадрокамеру с широкоугольным, ультраширокоугольным объективами, телеобъективом и лидаром для расчета точного расстояния. Посредине между датчиками камер инженеры Apple расположили вспышку для съемок в условиях плохого освещения. Стоимость нового iPhone 12 в базовой модификации составит, по информации инсайдеров, порядка 50-55 тысяч рублей.



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