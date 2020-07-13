Алика Смехова впервые за время эпидемии встретилась с отцом

13.07.2020, 12:09, Разное

Алика Смехова повстречалась с Вениамином Смеховым. Случилось это первый раз за время эпидемии.

На странице в Instagram Алика Смехова продемонстрировала фотографию, где она позирует с отцом. В комментарии написала, что 15 марта с ним выступали в Санкт-Петербурге, а после не видели друг друга из-за карантина. Она повстречались с родителем, чтобы отметить выпуск его книги «Жизнь в гостях» и обговорить предстоящий юбилей актера 10 августа.

Первым на пост Алики Смеховой отозвался Максим Галкин, передавший привет актеру. Фанаты обрадовались, что актриса смогла встретиться с родителем и отмечают, что тоже ожидают выход его книги. Также желали режиссеру хорошего самочувствия и долгой жизни. Фотография собрала больше 16 тысячи лайков.