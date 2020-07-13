Венгрия опровергла информацию об открытии границ для россиян

13.07.2020, 12:08, Новости дня

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.

На данный момент последняя запись на странице дипмиссии опубликована 9 июля и посвящена запуску блога о туристических местах страны, передает РИА «Новости».

Позже дипломаты опровергли ранее опубликованную информацию о том, что Венгрия вскоре откроет въезд для граждан России.

«В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», – заявили РБК в посольстве Венгрии в Москве.

Напомним, ранее в понедельник посольство Венгрии в РФ сообщило, что эпидемиологические власти страны внесли Россию в список государств так называемой «желтой» зоны. Это решение означало, что с 15 июля россияне смогут посещать Венгрию при обязательном соблюдении условия – после пересечения границы необходимо пройти медицинское обследование.