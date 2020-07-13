 

Венгрия опровергла информацию об открытии границ для россиян

13.07.2020, 12:08, Новости дня

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.

На данный момент последняя запись на странице дипмиссии опубликована 9 июля и посвящена запуску блога о туристических местах страны, передает РИА «Новости».

Позже дипломаты опровергли ранее опубликованную информацию о том, что Венгрия вскоре откроет въезд для граждан России.

«В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», – заявили РБК в посольстве Венгрии в Москве.

Напомним, ранее в понедельник посольство Венгрии в РФ сообщило, что эпидемиологические власти страны внесли Россию в список государств так называемой «желтой» зоны. Это решение означало, что с 15 июля россияне смогут посещать Венгрию при обязательном соблюдении условия – после пересечения границы необходимо пройти медицинское обследование.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / ЦИК создал рабочую группу для выявления попыток двойного голосования по Конституции

25.05 / Ученые оценили возможность распространения коронавируса через кондиционеры

02.06 / “Европейская солидарность” инициирует отставку Кабмина Украины – Ирина Геращенко

23.05 / Трамп высказался о слабых сторонах Байдена

07.06 / Назначены три новых вице-президента Украинской ассоциации футбола. У Павелко теперь 14 заместителей

09.05 / Генсек ООН: Жертвы СССР во имя Победы никогда не должны быть забыты

14.05 / Бизнесу разрешили одновременно брать кредиты под 0% и 2% на зарплату сотрудникам

25.05 / За день до смерти у нардепа Давыденко была важная встреча – СМИ

23.05 / Коронавирус может быть элементом биопсихологической войны, считает митрополит Иларион

24.06 / США предложили РФ обсудить доктрины применения ядерного оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска