Защита обжаловала арест Фургала

13.07.2020, 12:08, Новости дня

Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств, сообщил адвокат Борис Кожемякин.

«Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей», – сказал адвокат.

Он уточнил, что жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.