 

Вышли из тени: Меган Маркл и принц Гарри впервые с начала карантина замечены в Лос-Анджелесе

13.07.2020, 12:02, Разное

Еще в начале весны Меган Маркл и принц Гарри переехали из Канады, где провели практически всю зиму, в США. Супруги вместе с годовалым сыном Арчи поселились в огромном особняке в Лос-Анджелесе и старались не выходить за его пределы. Бушующая эпидемия коронавируса к этому более чем располагала, как и папарацци, буквально объявившие охоту на герцога и герцогиню Сассекских и через день “обстреливающие” поместье внука королевы Великобритании своими дронами в надежде заснять хотя бы секунду жизни героев.

Во время заточения Меган и Гарри занимались воспитание сына, участвовали в различных благотворительных онлайн-инициативах, а также продумывали организацию собственного фонда Archewell.

Впервые покинуть территорию особняка Гарри и Меган решили в прошлую пятницу – фотографии стали доступны только сейчас. Несмотря на то что супруги старались казаться как можно более незаметными, им не удалось спрятаться от фотографов. Гарри и Меган засняли садящимися в свой автомобиль Cadillac SUV на парковке в Беверли-Хиллз.

Для выхода Меган выбрала платье Magic Linen за 76 долларов (его, к слову, все еще можно купить на официальном сайте марки), балетки Sam Edelman и соломенную шляпу Janessa Leone (модель Sammy) за 265 долларов.



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