 

Российская морская авиация ВМФ получит три самолета-амфибии Бе-200

13.07.2020, 11:53, Разное

Российский авиационный парк ВМФ до конца года получит в свое распоряжение три самолета-амфибии Бе-200. Об этом пояснил генерал-майор Игорь Кожин, являющийся начальником морской авиации.
Один из трех самолетов был апробирован в Ейске, где находится военная база, предназначенная для переучивания и боевого применения летного состава. Сейчас его приняли в опытную эксплуатацию. Если результаты окажутся удовлетворительными, то три самолета-амфибии Бе-200 отправятся в войсковые структуры ВМФ до конца текущего года.

Также возможности одного из самолетов-амфибий Бе-200 продемонстрируют в рамках праздничного мероприятия. Сейчас военные из ВМФ готовятся к Главному военно-морскому параду, подытожил генерал-майор Игорь Кожин.



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