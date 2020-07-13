Эксперты составили рейтинг лучших ноутбуков до 35 тысяч рублей

13.07.2020, 11:53, Разное

В РФ 35 тысяч рублей – это меньше, нежели средняя цена ноутбука на рынке. Эксперты решили составить рейтинг бюджетных вариантов устройств. Они не подойдут для игр, но пригодятся в работе, учебе или же для просмотра фильмов.

Первую позицию занимает Acer Aspire 3 со средним ценником 35 тысяч рублей. Модель, поступившая в продажу в прошлом году, имеет 85% рекомендаций к покупке в Яндекс-Маркете. Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма, разрешение 1920 на 1080 пикселей. В качестве аппаратной основы ноутбука выступает AMD Ryzen 5 3500U. Он работает в паре с 8 Гб ОЗУ. Присутствует жесткий диск размером 256 Гб. Вес устройства составляет 1,9 килограмма. Покупатель сразу же получит предустановленную ОС – Linux. В автономном режиме лэптоп способен проработать до семи часов.

Почетное второе место досталось HP 15-db1201ur. На рынке эту модель можно приобрести в среднем за 32,5 тысячи рублей. Новинка от американской компании вышла в нынешнем году. На сегодняшний день она уже успела набрать 84% рекомендаций к приобретению на Яндекс-Маркете. В основе устройства лежит процессор на 4 ядра AMD Ryzen 5 3500U. Чип взаимодействует с 4 ГБ ОЗУ. Объем оперативной памяти можно увеличить до 16 Гб. Кроме того, присутствует встроенная видеокарта AMD Radeon Vega 8. Объем жесткого диска составляет 256 Гб. Вес ноутбука – 1,8 килограмма, в автономном режиме он способен функционировать примерно 7,5 часов.

Тройку лидеров замыкает Lenovo Ideapad L340-15API. На рынке РФ его средняя цена составляет 33,2 тысячи рублей. Китайский производитель выпустил лэптоп в прошлом году. На его счету 87% рекомендаций к покупке на Яндекс-Маркет. Модель обзавелась антибликовым TN film-экраном на 15,6 дюйма, разрешение, в свою очередь, составляет 1920 на 1080 пикселей. В качестве аппаратной основы выступает 4-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3500U. Он работает в паре с 4 Гб оперативной памяти. Размер последней можно увеличить до 16 Гб. Также имеется встроенная видеокарта AMD Radeon Vega 8, размер жесткого диска составляет 256 Гб. Вес лэптопа равен 2,2 килограмма. В автономном режиме он способен проработать 8,5 часов.

На четвертом месте находится Dell Inspiron 5593 с IPS-экраном. За эту модель придется заплатить 35 тысяч рублей. На Яндекс-Маркете ее предлагают купить 94% пользователей. Ноутбук обладает антибликовым экраном на 15,6 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. В качестве аппаратной основы присутствует чип Intel Core i3 1005G1. Он работает в паре с 4 Гб ОЗУ, которую можно увеличить до 16 Гб. Объем жесткого диска составляет 256 гигабайт. Вес устройства не превышает двух килограммов. Модель отлично подойдет для просмотра видео и фильмов.

На пятом месте находится HP 255 G7 (175U6EA). В РФ ценник модели составляет 34,1 тысячи рублей. Американский производитель вывел модель на рынок в этом году. На Яндекс-Маркете она имеет 87% рекомендаций к покупке. Лэптоп обладает антибликовым экраном на 15,6 дюйма разрешением 1920х1080 пикселей. Работа осуществляется на базе 2-ядерного процессора AMD Ryzen 3 3200U. Присутствует 8 Гб оперативной памяти, которую при желании можно увеличить в два раза. Вес ноутбука составляет 1,78 килограммов. Без подзарядки он способен функционировать 10,5 часов.

В ТОП-10 также вошли следующие модели: Lenovo IdeaPad (34 тысячи рублей), Acer Extensa (35 тысяч рублей), ASUS VivoBook (28.7 тысячи рублей), ASUS Laptop 15 (31 тысяча рублей), HP 340S G7 (29,6 тысячи рублей).