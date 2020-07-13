Вице-премьер Трутнев прибыл в Хабаровск

13.07.2020, 11:48, Новости дня

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в понедельник работает в Хабаровске, сообщил помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

«Юрий Трутнев работает в Хабаровске. Запланирована работа по всему Дальнему Востоку, следующий регион – Камчатка», – сказал Чернышев, передает РИА «Новости».

Сам Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что местные власти продолжают работать и выполнять все необходимые для людей функции. «Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с целым рядом коллег», – сказал Трутнев.

«Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали, но если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать», – отметил вице-премьер.

При этом Трутнев заявил, что считает плохо организованной работу руководства Хабаровского края.

Он также напомнил, что за губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проголосовало много жителей региона, но далеко не все. «Те, кто был против, могли знать некоторые факты из его биографии», – отметил он.

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.