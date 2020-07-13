 

NYT: РФ начала помогать Талибану воевать против США восемь лет назад

13.07.2020, 11:48, Новости дня

Представители американской разведки считают, что РФ якобы начала взаимодействовать с талибами около восьми лет назад, когда Владимир Путин после четырехлетнего перерыва в должности премьер-министра вновь занял пост президента страны, сообщила газета The New York Times.

По данным газеты, вскоре после победы Путина на президентских выборах российские власти обвинили Соединенные Штаты в том, что они сыграли свою роль в восстании главы террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Афганистане в 2015 году. 

Также NYT отмечает, что в РФ указывали, что США поддерживали мятеж моджахедов против Советского Союза в 1980-х годах.

«Мы сделали то же самое. Мы дали жару, когда русские покидали Афганистан», – сказал бывший C.I.A. полевой офицер в Афганистане Марк Полимеропулос.

Также он добавил, что «Путин изучает историю».

Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В Кремле назвали ложью статью New York Times о «сговоре». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.



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