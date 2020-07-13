«Норникель» оценил работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Норильска

13.07.2020, 11:48, Новости дня

«Норникель» оценил работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей. Из них потрачено уже 6 млрд рублей, говорится в презентации компании.

«Общие затраты на ликвидацию последствий аварии оцениваются примерно в 10 млрд рублей (около 150 млн долларов). Уже потрачено 6 млрд рублей (по состоянию на начало июля 2020 года)», – передает ТАСС сообщение «Норникеля».

Там добавили, что «Норникель» рассчитывает завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель до конца 2023 года.

Кроме того, в «Норникеле» объявили об увольнении руководства Талнахской обогатительной фабрики за откачку технической воды в тундровую зону.

Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.