 

«Норникель» оценил работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Норильска

13.07.2020, 11:48, Новости дня

«Норникель» оценил работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей. Из них потрачено уже 6 млрд рублей, говорится в презентации компании.

«Общие затраты на ликвидацию последствий аварии оцениваются примерно в 10 млрд рублей (около 150 млн долларов). Уже потрачено 6 млрд рублей (по состоянию на начало июля 2020 года)», – передает ТАСС сообщение «Норникеля».

Там добавили, что «Норникель» рассчитывает завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель до конца 2023 года.

Кроме того, в «Норникеле» объявили об увольнении руководства Талнахской обогатительной фабрики за откачку технической воды в тундровую зону.

Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Twitter скрыл сообщение Трампа с угрозами в адрес протестующих в Вашингтоне

14.05 / Правительство выделило средства на поддержку российских авиакомпаний

27.06 / Спикер международного движения за запрет АЭС перешла в организацию, поддерживающую атомную энергетику

01.07 / Сенат включил санкции против “Северного потока – 2” в проект оборонного бюджета США

02.06 / Власти назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

01.07 / Памфилова поручила разобраться с травмированием Френкеля

18.05 / Сводный отряд Минобороны прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с коронавирусом

19.06 / “Голова болеть не может – это кость”: какая головная боль действительно опасна

29.06 / Стало известно, когда состоится Всероссийская перепись населения

23.06 / Мишустин заявил о заметном улучшении ситуации с коронавирусом в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска