Личное: Чего боится Бородина?

13.07.2020, 11:45, Разное

Давно подозревала, что в микровселенной мозга Бородиной помещается всего один таракан и перловая каша. Теперь это нашло неоспоримое, на мой взгляд, подтверждение.

Ксения, будто и не дружит с Рустамом Солнцевым, заявила, что гомосексуалами не рождаются, а становятся. И не просто становятся — на людей влияет гей-пропаганда.



Фото: Соцсети

Как вы можете убедиться сами, логическая цепочка таракана в перловой каше очень проста: если пропагандировать гомосексуализм, люди повально начнут менять ориентацию.

Через несколько поколений не останется нормальных (гетеросексуальных, в понимании Бородиной) людей.

Вот такая печаль нас ждёт. Мир в опасности.

Я даже не хочу говорить, что в восприятии Бородиной люди делятся на нормальных и ненормальных.

Нормальные — это тыкающий в жену содержанец Омар, дрессирующий в свободное от исполнения главного долга время нового Шантика.

Ненормальный же — это Леонардо да Винчи, например. Или Пётр Ильич Чайковский, Рудольф Нуриев и Фреди Меркьюри.

Хрен бы с ним — с этим бытовым фашизмом Бородиной, но интересно другое: как пропагандой можно заставить человека сменить сексуальную ориентацию?

Я искренне хочу понять Ксению. Может, действительно такое возможно?

Жил человек себе и жил, а потом увидел гей-парад или съел мороженое Радуга — ба-бах, и сразу ориентация поменялась!

Или не сразу? Сколько порций Радуги нужно сожрать? Я волнуюсь! Вдруг я съем нечаянно сразу 2 и превращусь в лесбиянку?!

Конечно, значительно лучше пропаганда разврата, который 20 лет демонстрируют нам в трансляции из публичного дома 2. Даже Рустама Солнцева там заставляли строить отношения, но так и не перевоспитав, несчастного выгнали — видимо, слишком много палок колбасы он сожрал.

Я не отрицаю, конечно, силу любой пропаганды, но заявления о том, что «в конце концов, людей на земле не останется» — это что-то настолько дремучее, что даже странно слышать от женщины, которая ведёт Инстаграм.

Простите, но такой тупости не смогла бы отморозить даже конченная нашистка Потупчик!

Впрочем, я и ошибаться могу — как вы считаете, способна ли пропаганда изменить вам ориентацию?