На Донбассе сегодня погибли двое украинских военных
13.07.2020, 11:44, Новости дня
Сегодня на Донбассе погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
“13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника”, – говорится в сообщении.
Еще один украинский военный погиб вблизи Зайцево Донецкой области.
“Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий ООС получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью”, – отметили в штабе.
Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев, говорится в сообщении.
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Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 13. juuli 2020
Накануне в зоне проведения ООС ранения и травмы получили шестеро украинских военных.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
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