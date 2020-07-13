 

Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах

13.07.2020, 11:44, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на выборах главы государства. Об этом 13 июля говорится в Twitter Зеленского.

“Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!”, – подчеркнул Зеленский.

Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020

После подсчета 99,97% голосов Дуду во втором туре выборов президента Польши поддержали 51,21% избирателей. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидат от оппозиционной партии Польши “Гражданская платформа”, уступает с результатом в 48,79%.

В случае победы Дуда переизбирается на второй пятилетний президентский срок. Ожидается, что официальные результаты голосования объявят позже в понедельник, 13 июля.

Первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня. Дуда набрал в нем 43,7% голосов, а Рафал Тшасковский – 30,3%.

48-летний Анджей Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году как член партии “Право и справедливость”, но вышел из партии сразу после победы на выборах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / В Петербурге завели дело из-за вульгарной рекламы кафе

09.07 / Си Цзиньпин призвал Путина вместе защищать многосторонний миропорядок от гегемонии

29.06 / Финансовые рынки: в Европе – рост, в Азии – спад

16.06 / Появилось видео смертельной аварии с грузовиком на трассе в Челябинской области

22.06 / Трамп решил вступиться за полицейских

02.06 / Уволены обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ

22.06 / Новый кроссовер Mercedes-Benz EQC получил новую базовую версию

09.07 / СК подтвердил наличие показаний против Фургала как организатора преступлений

05.07 / Прокуратура начала проверку происшествия на озере в Красноярском крае

08.06 / Песков прокомментировал возможность возобновления полетов за границу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска