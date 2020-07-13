 

Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

13.07.2020, 11:30, Новости дня

Если бы у невесты, у которой случился анафилактический шок, или кого-то из родственников на свадьбе оказался адреналин, то девушку успели бы спасти, сообщил газете ВЗГЛЯД аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В одном из банкетных залов усадьбы Царицыно в субботу 25-летняя невеста скончалась от анафилактического шока на собственной свадьбе. Подобную аллергическую реакцию вызвали сладости ­– конфеты, в состав которых входили орехи.

«Анафилактический шок развивается в течение нескольких минут и его полное развитие (от 5 до 12 минут) может привести к летальному исходу. То есть даже если медики приехали вовремя, то просто в силу быстроты вряд ли смогли бы спасти девушку. Но если бы у кого-то на свадьбе была противошоковая укладка (набор, содержащий лекарства для оказания первой помощи при анафилактическом шоке), то исход, естественно, был бы иной», – говорит Болибок.

Врач рассказывает, что подобные аллергические реакции достаточно распространены среди людей, но у кого-то они сильнее, а у кого-то слабее. Например, в летнее время года анафилактический шок наиболее часто случается от укусов насекомых. Пищевые аллергии также распространены, но, как правило, человек о них знает и избегает таких продуктов, в связи с чем и до летального исхода доходит достаточно редко.

«Обычно аллергики знают, что их организм может реагировать так на какие-то продукты, поэтому, обычно, носят с собой лекарство (адреналин), чтобы помощь можно было бы оказать на месте. Но проблема заключается в том, что лекарство можно вводить внутримышечно или внутривенно. То есть это либо сам пациент должен научиться делать себе инъекции, либо кто-то из его ближайших родственников», – объясняет Болибок.



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