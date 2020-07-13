 

Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в руководстве ОПГ

13.07.2020, 11:30, Новости дня

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом.

«По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995 годы с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников преступных групп и извлечения от этого материальной выгоды сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою  преступную группу,  а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым,  Владимиром Татаренковым  и другими», – говорится в сообщении на официальном сайте СК.

В ведомстве добавили, что Быков как руководитель объединенных им преступных групп в целях поддержания внутренней дисциплины, обеспечения безопасности и конспирации ввел определенные и единые для всех их участников нормы поведения и санкции за их нарушения.

«В последующем, в том числе после 1997 года, Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп, создавал устойчивые связи между организованными преступными группами и условия для совершения преступлений, разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между организованными преступными группами в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений», – сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной  из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.   

В настоящее время в отношении Анатолия Быкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках расследования уголовного дела по факту двойного убийства, которая действует в настоящее время. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в мае Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Свердловский районный суд отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года.



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