Стали известны трагичные подробности съёмок самого «проклятого» российского сериала

13.07.2020, 11:30, Разное

«На ножах» считается самым «проклятым» российским сериалом, ведь он запомнился многим не своими высокими рейтингами или кинематографической значимостью, а рядом сопровождающих его трагических событий. Так, стали известны подробности съёмок данного проекта.

После работы над одной из сцен, действие которой происходило во время похорон, на съемочной площадке начали происходить странные события. Сперва умер один из плотников, изготовивший могильные кресты для эпизода. Немного позже гримёра сериала сбил трамвай. Затем в больницу попал оператор, где впал в диабетическую кому и вскоре умер.

Ещё одной жертвой возможного проклятия мог стать режиссер. В процессе работы над эпизодом у него произошёл приступ стенокардии. На протяжении нескольких дней врачи боролись за жизнь Орлова.

Кроме того, по окончанию съемок из жизни ушли еще несколько актёров. Так, Станислав Ростоцкий, Алексей Миронов, Федор Валиков и Игорь Горбачев не прожили и пяти лет после появления сериала на экранах. Работа над этим проектом стала последней и для художника Петра Пашкевича.

Тем не менее, наиболее трагичной считается гибель исполнительницы главной роли. Практически перед самой смертью Елена Майорова дала интервью, в котором заявила, что хочет жить ярко, гореть, не обращая внимания на все трудности, информирует Ньюинформ. К сожалению, эти слова стали для неё пророческими.

В 1997 году, когда артистка стояла на лестничной клетке своего дома, её одежда вспыхнула. Майорова смогла добежать до служебного входа в театр им. Моссовета. После этого актрису отвезли в больницу, где спустя несколько часов она скончалась. Менее, чем через год после этого события от онкологии умер и супруг Майоровой, который не смог смириться с утратой.