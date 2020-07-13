Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

13.07.2020, 11:23, Разное

“Неделя не подходит для ярких и

смелых поступков, судьбоносных решений. Тем, кто делает карьеру, не надо бежать

к начальству и предлагать свои идеи или озвучивать амбициозные планы коллегам –

у вас будет другое, более подходящее время для этого. Сейчас же гораздо мудрее

уйти в тень и заниматься рутинными делами”, – предупреждает астролог Лилия Любимова.

Самым сложным днем недели будет

четверг, когда Венера окажется в разрушительном градусе Близнецов. На работе и

дома возможны шумные разборки, скандалы, выяснения отношений. В этот день стоит

быть готовыми погасить любой конфликт в самом начале, потому что ничего кроме

неприятностей эти разговоры не принесут.

Ближе к выходным звезды будут

настойчиво призывать нас к отдыху. С пятницы по воскресенье дайте себе

возможность отдохнуть и даже полениться. А вот трудовые подвиги на грядках не

приветствуются: они негативно скажутся на настроении и физическом состоянии.

Так что со спокойной совестью высыпайтесь, гуляйте по зеленой травке и копите

силы – на следующей неделе они вам понадобятся.

Овен

Вы договороспособны, как никогда.

Используйте эту неделю для примирений и переговоров, причем можете смело

торговаться и оговаривать условия. Овнам, которые хотят развестись, но не

знают, как сообщить об этом партнеру, можно начать заниматься этим вопросом.

Торопитесь, времени у вас не больше недели.

Телец

Тельцы на этой неделе будут

удивлять! Луна в вашем знаке соединится в середине неделе с Ураном, в

результате чего вас могут охватить странные идеи. Например, может возникнуть

желание сменить имидж и начать одеваться, как фрик. Попробуйте сублимировать

свои порывы в творчество – креативных идей хватит надолго.

Близнецы

Звезды продолжают

складывать к ногам Близнецов щедрые дары. Просто невероятно: тут и шансы на судьбоносные

встречи с противоположным полом, и карьерные перспективы, и взаимопонимание с

окружающими. Исключение составит четверг, когда на вас может обрушиться критика

или даже клевета – будьте осторожны.

Рак

Солнцу в вашем знаке придется

нелегко на этой неделе: оно подвергнется давлению Юпитера и Плутона. Отнеситесь

со всей серьезностью: откажитесь от посещения мест скопления людей, не

пользуйтесь метро и не вступайте в конфликты с начальством, юристами и

чиновниками. Залягте на дно, чтобы через неделю вернуться с новыми силами.

Лев

Неделя будет сложной для Львов:

звезды предупреждают о возможных неприятностях со здоровьем или работой.

Особенно это касается тех, кто работает в бюджетных и государственных

структурах. Причина будет в том, что вы не замечали каких-то предвестников,

признаков ухудшения ситуации. Что если быть внимательнее?

Дева

Основные события в жизни Дев

будут касаться публичной деятельности, друзей и социальных сетей. Вы будете

больше обычного общаться, выступать, проявлять активность. Возобновятся

контакты, которые ушли в тень весной. Не обольщайтесь мыслями о том, что вы

востребованы и популярны – будьте готовы и к более тихим временам.

Весы

На работе, в бизнесе и карьере у

Весов жизнь бьет ключом. Много событий, разговоров, писем, чатов. Возможно,

снова появятся на горизонте люди, которые что-то обещали и пропали. Будьте

готовы отстаивать условия, которые выгодны именно вам, в частности, гибкий

график или дополнительный выходной – есть шанс добиться своего.

Скорпион

Скорпионам придется собраться с

духом и ничему не удивляться. Дело в том, что на этой неделе вас могут

попытаться оговорить или свалить на вас вину за то, чего вы не делали. Ведите

себя очень осмотрительно и вдумчиво, не доверяйте никому своих тайн. Также следите

за аккаунтами в соц. сетях, чтобы их не взломали.

Стрелец

Вы будете много говорить о

странных вещах типа гаданий или пугающих закономерностях. Вас может потянуть на

мистику, эзотерику, чтение литературы о реинкарнации. Не пугайтесь и

исследуйте, заполняйте белые пятна в знаниях. Неделя все равно не подходит для

поездок и дел, так что удовлетворяйте пока любопытство.

Козерог

Козерогам, которые состоят в

токсичных отношениях, придется решиться на перемены. Жизнь подведет к

необходимости восстанавливать справедливость, может даже через суд. Всем

остальным стоит обратить внимание на личную жизнь и уделить время партнерам:

сказать им добрые слова, подарить приятную мелочь.

Водолей

Звезды рекомендуют вам соблюдать

карантин и беречь органы дыхания. Держитесь подальше от кондиционеров, не пейте

ледяные напитки, воздержитесь от посещения многолюдных мест. Водолеям –

подчиненным стоит быть максимально вежливыми с начальством или коллегами, чтобы

прожить эту неделю спокойно.

Рыбы

Воодушевляющий аспект Нептуна в

вашем знаке с Солнцем в Раке говорит о том, что вы можете быть абсолютно

спокойны: в вашей жизни тишь да гладь. Конечно, это не значит, что вам

позволено предаваться лени и ждать чуда, как Емеле на печи – вовсе нет! Меркурий

призывает вас к общению и творческой активности.

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