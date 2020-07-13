Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
13.07.2020, 11:23, Разное
“Неделя не подходит для ярких и
смелых поступков, судьбоносных решений. Тем, кто делает карьеру, не надо бежать
к начальству и предлагать свои идеи или озвучивать амбициозные планы коллегам –
у вас будет другое, более подходящее время для этого. Сейчас же гораздо мудрее
уйти в тень и заниматься рутинными делами”, – предупреждает астролог Лилия Любимова.
Самым сложным днем недели будет
четверг, когда Венера окажется в разрушительном градусе Близнецов. На работе и
дома возможны шумные разборки, скандалы, выяснения отношений. В этот день стоит
быть готовыми погасить любой конфликт в самом начале, потому что ничего кроме
неприятностей эти разговоры не принесут.
Ближе к выходным звезды будут
настойчиво призывать нас к отдыху. С пятницы по воскресенье дайте себе
возможность отдохнуть и даже полениться. А вот трудовые подвиги на грядках не
приветствуются: они негативно скажутся на настроении и физическом состоянии.
Так что со спокойной совестью высыпайтесь, гуляйте по зеленой травке и копите
силы – на следующей неделе они вам понадобятся.
Овен
Вы договороспособны, как никогда.
Используйте эту неделю для примирений и переговоров, причем можете смело
торговаться и оговаривать условия. Овнам, которые хотят развестись, но не
знают, как сообщить об этом партнеру, можно начать заниматься этим вопросом.
Торопитесь, времени у вас не больше недели.
Телец
Тельцы на этой неделе будут
удивлять! Луна в вашем знаке соединится в середине неделе с Ураном, в
результате чего вас могут охватить странные идеи. Например, может возникнуть
желание сменить имидж и начать одеваться, как фрик. Попробуйте сублимировать
свои порывы в творчество – креативных идей хватит надолго.
Близнецы
Звезды продолжают
складывать к ногам Близнецов щедрые дары. Просто невероятно: тут и шансы на судьбоносные
встречи с противоположным полом, и карьерные перспективы, и взаимопонимание с
окружающими. Исключение составит четверг, когда на вас может обрушиться критика
или даже клевета – будьте осторожны.
Рак
Солнцу в вашем знаке придется
нелегко на этой неделе: оно подвергнется давлению Юпитера и Плутона. Отнеситесь
со всей серьезностью: откажитесь от посещения мест скопления людей, не
пользуйтесь метро и не вступайте в конфликты с начальством, юристами и
чиновниками. Залягте на дно, чтобы через неделю вернуться с новыми силами.
Лев
Неделя будет сложной для Львов:
звезды предупреждают о возможных неприятностях со здоровьем или работой.
Особенно это касается тех, кто работает в бюджетных и государственных
структурах. Причина будет в том, что вы не замечали каких-то предвестников,
признаков ухудшения ситуации. Что если быть внимательнее?
Дева
Основные события в жизни Дев
будут касаться публичной деятельности, друзей и социальных сетей. Вы будете
больше обычного общаться, выступать, проявлять активность. Возобновятся
контакты, которые ушли в тень весной. Не обольщайтесь мыслями о том, что вы
востребованы и популярны – будьте готовы и к более тихим временам.
Весы
На работе, в бизнесе и карьере у
Весов жизнь бьет ключом. Много событий, разговоров, писем, чатов. Возможно,
снова появятся на горизонте люди, которые что-то обещали и пропали. Будьте
готовы отстаивать условия, которые выгодны именно вам, в частности, гибкий
график или дополнительный выходной – есть шанс добиться своего.
Скорпион
Скорпионам придется собраться с
духом и ничему не удивляться. Дело в том, что на этой неделе вас могут
попытаться оговорить или свалить на вас вину за то, чего вы не делали. Ведите
себя очень осмотрительно и вдумчиво, не доверяйте никому своих тайн. Также следите
за аккаунтами в соц. сетях, чтобы их не взломали.
Стрелец
Вы будете много говорить о
странных вещах типа гаданий или пугающих закономерностях. Вас может потянуть на
мистику, эзотерику, чтение литературы о реинкарнации. Не пугайтесь и
исследуйте, заполняйте белые пятна в знаниях. Неделя все равно не подходит для
поездок и дел, так что удовлетворяйте пока любопытство.
Козерог
Козерогам, которые состоят в
токсичных отношениях, придется решиться на перемены. Жизнь подведет к
необходимости восстанавливать справедливость, может даже через суд. Всем
остальным стоит обратить внимание на личную жизнь и уделить время партнерам:
сказать им добрые слова, подарить приятную мелочь.
Водолей
Звезды рекомендуют вам соблюдать
карантин и беречь органы дыхания. Держитесь подальше от кондиционеров, не пейте
ледяные напитки, воздержитесь от посещения многолюдных мест. Водолеям –
подчиненным стоит быть максимально вежливыми с начальством или коллегами, чтобы
прожить эту неделю спокойно.
Рыбы
Воодушевляющий аспект Нептуна в
вашем знаке с Солнцем в Раке говорит о том, что вы можете быть абсолютно
спокойны: в вашей жизни тишь да гладь. Конечно, это не значит, что вам
позволено предаваться лени и ждать чуда, как Емеле на печи – вовсе нет! Меркурий
призывает вас к общению и творческой активности.
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