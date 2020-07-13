 

Что случилось с певицей из “Фабрики звезд” Вержак после проекта

13.07.2020, 11:23, Разное

Аксинья Вержак попала на “Фабрику звезд – 5”, когда ей было 17 лет. Родные верили, что девушка добьется успеха и станет артисткой. Она стояла на одной сцене с Кристиной Орбакайте, Денисом Клявером, Стасом Костюшкиным и другими знаменитыми певцами.

Продюсер Максим Фадеев создал группу “Нэцке”, участниками которой стали Аксинья Вержак, Юлианна Караулова и Дарья Клюшникова. Композитор написал для девушек
несколько песен, но потом решил, что коллектив не станет известным, и отказался от продюсирования.

Вержак пришлось начать сольную карьеру. Когда пятый сезон “Фабрики звезд” завершился, Аксинья переехала в Подмосковье. Она продолжила заниматься музыкой, выпустила несколько книг и родила ребенка.

Сейчас Вержак живет в Калининградской области. Там девушка освоила профессию парикмахера. Аксинья показывает подписчикам инстаграм-аккаунта свои работы. С другими “фабрикантами” она не общается, о проекте вспоминает редко. На улицах никто не узнает некогда известную участницу шоу.

Стоит отметить, что звезда “Фабрики звезд” не бросает творчество. Она пишет песни и публикует их в интернете. Аксинья поет на английском языке и мечтает снять клипы на свои композиции.



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