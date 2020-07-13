Мнение: Ядерное оружие – это не самое страшное в эпоху развала США!

13.07.2020, 11:20, Разное

История, как вы знаете, второй раз повторяется в виде фарса. И вот, собственно, если в «святые 90-е» мы радостно шутили, что, дескать, нечего рядовым валенки или сапоги кидать на пульт ядерных ракет, теперь придется все карты и атласы переделывать, потому что вместо США будет пролив имени Сталина, то сегодня наши «партнеры» эти же сапоги, хоть пока только целуют, но, пожалуй, в грядущем и неизбежном бардаке это еще цветочки.

Да, мы знаем, что у России вот-вот появятся гиперзвуковые противоракеты, один С-500 чего стоит, не говоря про систему «Нудоль». Более того, надо себе четко отдавать отчет, что контролируют к нашему счастью ядерные войска все-таки военные, а они в отличии от политиков часто куда как больше осознают, к чему у них есть доступ. И что может сделать одна ракета. Которую, снова и опять – мы можем сбить, что случись. Хотя, конечно, про «они просто сдохнут» и встречный ядерный удар от Путина забывать не стоит. Проблема, как водится, в другом.

Ведь, что для нас такое сегодня – ядерное оружие? Правильно. Красивый фильм а-ля «Терминатор» или что-нибудь такое. Кино, в общем и целом. Ибо, во-первых, мир давно не видел испытаний ядерных взрывов, тот же Ким Чен Ын делает это под землей, а США пока лишь готовятся на словах. А, во-вторых, мы как-то привыкли, что это что-то и разряда фантастики, причем уже где-то даже ненаучной.

Типа – ну, действительно, не дураки же американцы, даже уничтожив всю планету, ибо ответ будет, сидеть потом 100500 лет в бункере. Где, конечно, у них будут и казино, и девушки, как говорил Путин, с низким уровнем социальной ответственности, но менять это миллиардерам и триллионерам, хоть официальным, хоть теневым подземные «дворцы» – на то, что имеют сейчас – даже пускай это будет меньше, чем в 90-е и 00-е – может только совсем уж недалекий человек. А среди толстосумов вроде бы таких должно быть мало.

Трагедия же состоит в том, что проблему, что как обычно, есть вроде прямо под носом – никто в упор не видит даже в текущей реальности, которая вот 146% должна была бы заставить задуматься. А это… да, да – те самые биологические и биохимические лаборатории США щедро понапиханные во всех бывших союзных республиках. И вот они, в случае утери Штатами контроля над своими военными – большая… ну, вы поняли.

Ибо, мало того, что стоят они – крайне удачно у нас под боком, так еще и не пойми как, что случись, будут эвакуироваться и куда – со своим добром. Ведь «домой» – им нельзя, они, собственно, частично поэтому тут и построены.

Да, я понимаю, что вы не думали об этом, я сам еще недавно не заморачивался. Хотя тревожные звоночки поступали давно, не говоря про сам Ковид-19, так удачно появившийся к началу мирового финансового кризиса. И дело не в теории заговора, и даже не в обвинениях Трампа, что не любит Китай и не в том, что сам Путин заявил, что повода думать о новом коронавирусе, как об искусственном изобретении – не приходиться. Нам правду не скажут, если это сделали хоть Китай, хоть США – ведь это война, причем планетарного масштаба.

Просто, надо помнить, сейчас будут хорошие новости – сколько наши военные за очень короткий срок возвели недавно вполне себе современных госпиталей. Т.е. технически мы более-менее штатно отработали появление какой-то другой заразы и к ней подготовились. Хотя, конечно, сразу скажем скептикам – если дело дойдет до кино, чтобы как с Милой Йовович, от живых трупаков бегать или как в «Скале», если кто-то помнит, колоть себя большой иглой в сердце за 20-30 секунд, пока не пришли «кранты» – там разговор будет сильно другой. Опять, повторимся, из серии – они просто сдохнут.

Но наши явно к чему-то подготовились и продолжают это делать, армейские военврачи у нас уже действительно на голливудских в хорошем смысле стали похожи, чего, к слову, нельзя сказать про последнюю сверхдержаву – где рекорды по «короняжке» такие, что прямо Америка Ферст и даже больше.

Но надо помнить, что «партнеры», что сейчас очень переживают за права негров, вместо того, чтобы дать им денег – вложили миллионы в очень мало приятные вещи. Для нас, разумеется.

Только т.н. «Агентство по предотвращению угроз Департамента обороны США», что курирует исследования оружия массового поражения, открыло еще (большими буквами) ПЯТЬ лабораторий при научных центрах Казахстана и две в Узбекистане. И лаборатории эти оснащены самым современным оборудованием. Чтобы было понятно: 400 млн долларов в Республике Казахстан и 165 млн в Узбекистане. Пока у самих Штатов, напомним, такой бардак даже в Нью-Йоркских больницах, что врачи и медсестры делали халаты из скотча и мешков для мусора. А также все США вместе взятые воровали у «союзников» еще пару месяцев назад аппараты ИВЛ и маски.

И откровенно не хочется цитировать многие расследования, что по поводу объектов в Грузии, Казахстане или Украине – ведь это долго и весьма жутковато – но сегодня помимо ядерного оружия у нас гораздо больше дряни прямо на границах из-за одних любителей демократии.

Причем, снова и снова, возвращаясь к теме, что на «островах», что случись не отсидеться – надо вспомнить, откуда появились энцефалитные клещи. Правда, автора, сейчас, конечно, снова обвинят в любви к теориям заговора – потому что многие нюансы указывают на наших друзей из Японии. И хотя дескать «факты» этого не подтверждают, для нас с вами куда как интереснее другое. Клещи, исконно, так сказать, российские – теперь появились и в Штатах. Хотя еще недавно считались вполне себе лишь Сибирской экзотикой и все, что восточнее.

Так что в текущем бардаке, поймите уровень угрозы. И оцените, что у наших органов помимо ядерного оружия, ответ на которое Путин нашел в 2018 году, вернее его презентовал, помимо других – чисто военных «игрушек» – есть еще и другая сторона и другая головная боль. Куда как менее заметная, но, как показал Ковид-19 – очень даже сильно себе работающая. Да, собственно, об этом еще была третья часть незабвенному «Резидента» в СССР – разве что без продвинутых спецэффектов, но от этого не менее поучительная.

И тут, вот уж действительно, если выбирать среди вирусов какой-нибудь «Шендерович-Матрасоед» или «Сибирскую язву», согласитесь, долго думать не будешь. А вот как наших друзей выкурить, которые по своим же законам себе запретили всякую дрянь на собственной территории изучать – это вопрос, как думается, еще не на один путинский срок. И ладно бы – на два.

Счастья вам.