Мнение: Взрывной рост

13.07.2020, 11:18, Разное

РФ не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы", – сказал президент на совещании по национальным проектам.

Трудно сказать, на чем основана уверенность Путина в таком оптимистическом сюжете. Самое простое объяснение – он, как всегда, лжет. Здесь ему равных нет. К Путину вообще нужно применять презумпцию лжи – по умолчанию принимать, что все сказанное им – чистой воды вранье. И только иногда, случайно, он может сказать если не правду, то что-то около неё.

Второе объяснение – специфика российской статистики и социальной помощи. Обратился человек в службу занятости – включили в статистику. Не обратился – числится занятым. Учитывая нищенские пособия по безработице, обращаться за помощью смысла особого нет. Соответственно, нет и роста. Ни большого, ни драматического.

Сидящий в полной изоляции от страны, Путин встречается с одним и тем же отобранным спецнародом из ФСО, который каждый раз переодевают в соответствующие антуражу костюмы – то в рыбаков, то в богомольцев, то в туземных жителей того или иного населенного пункта. А с началом карантинных мероприятий Путин вообще, как известно, сбежал в какой-то погреб. И судя по всему, сидит в нем до сих пор. Откуда ему знать, как живет страна?

Там, где я живу, к примеру, дела даже визуально обстоят не столь благостно, как нам вещает президент. В Петербурге по моей улице закрыто почти всё, кроме нескольких продовольственных магазинов. Практически всё закрытое теперь – это глухие окна с надписью "Аренда". Та же история и на других улицах. Может, Петроградская сторона какая-то зачумленная, и в других местах всё иначе, но верится с трудом. А всё закрытое – это люди и рабочие места.