 

Би-би-си решила потратить 26,6 млрд рублей на информационную войну против России

13.07.2020, 11:16, Новости дня

Британская компания Би-би-си намерена потратить 310 млн фунтов стерлингов (26,6 млрд рублей) в качестве финансирования иноязычных информационных ресурсов для ведения антироссийской кампании, мотивируя это ростом влияния СМИ РФ и Китая.

«В планах Би-би-си на 2020-2021 годы запланировано потратить 310 млн фунтов стерлингов (26,6 млрд рублей) на лицензирование и другие нужды иноязычных служб медиакорпорации», – информирует Telegram-канал «Антипропаганда».

Кроме того, в отчете компании указано, что в настоящее время идет глобальная война за информационное влияние, в которой Би-би-си соревнуется по уровням влияния со СМИ РФ и Китая. При этом руководство данных стран, сообщается в отчете, якобы использует СМИ для усиления своего информационного воздействия.

В то же время авторы канала отмечают, что запланированная сумма меньше прошлогодней на 15 млн фунтов (1,6 млрд рублей). В финансовом запросе Би-би-си на 2019-2020 год на лицензирование и другие нужды иноязычных служб Би-би-си планировалось потратить 325 млн фунтов стерлингов (28,2 млрд рублей).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала общественность Великобритании оценить действия телеканала Би-би-си, который ищет «российский след» и распространяет «фейки».



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