 

Китайский седан Hongqi H5 на базе Mazda6 стал мощнее

13.07.2020, 11:15, Новости дня

 Китайская компания Hongqi официально презентовала новый премиальный седан Hongqi H5.

Производителем предложены модернизированные моторы. Более того, новинка базируется на модели седана Mazda6. Теперь покупатели смогут приобрести новый седан с 1,8-литровым мотором. Модернизация состоялась спустя три года после появления модели в актуальном исполнении.

Что касается дизайна, то никаких радикальных отличить не произошло, однако следует отметить, что модель все же имеет модернизированную решетку радиатора. Кроме того, гибридная модификация теперь выдает 197 л.с. При таких параметрах средний расход топлива составит около 6,5 литра на 100 километров пути. В базовой версии автомобиль имеет упрощенный агрегат на 169 л.с. мощности.



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