Актёра Кирилла Емельянова оштрафовали на 20 тыс рублей за оскорбление полицейских и драку с врачами

13.07.2020, 11:09, Разное

Известного российского актера Кирилла Емельянова суд оштрафовал на 20 тысяч рублей. Он оскорблял врачей, а также полицейских. Кроме того, у артиста с медиками произошла драка.

В отношении Кирилла Емельянова сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное производство по статье 319 УК РФ. В день, когда произошел инцидент, актер распивал спиртные напитки вместе с одной из моделей и в какой-то момент потерял сознание. Девушка вызвала медиков, но на них он набросился с кулаками.

Сотрудникам скорой помощи пришлось обратиться в полицию. Когда на место ЧП прибыли правоохранители, Емельянов стал оскорблять их и угрожать.

В мае нынешнего года мировой суд закрыл это дело. Однако прокуратура требовала перенаправить материалы на новое рассмотрение. В итоге служители Фемиды назначили штраф размером 20 тысяч рублей, пишет телеграм-канал Mash.