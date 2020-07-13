В США покончил с собой 27-летний внук Элвиса Пресли

13.07.2020, 10:55, Разное

В калифорнийском Калабасасе в собственной квартире найден мертвым Бенджамин Кио – внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на Роджера Видиновски, менеджера Лизы Мари Пресли, матери погибшего. По предварительным данным, Бенджамин покончил с собой. Причиной смерти могло быть огнестрельное ранение.

Она убита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни,

– приводит слова Роджера TMZ.

Лиза Мари Пресли с детьми – Райли, Бенджамином, Харпер и Финли

О Бенджамине известно немного. Его мать – дочь Элвиса и Присциллы Пресли – Лиза Мари. Его отец – музыкант Дэнни Кио. Они поженились в 1988 году (для родителей Бенджамина этот брак был первым). За время отношений у пары родилось двое детей: дочка Райли (29 мая 1989 года) и сын Бенджамин (21 октября 1992 год). Лиза Мари и Дэнни развелись в 1994 году.

Спустя две недели после того как развод с Кио официально вступил в силу, Лиза Мари вышла замуж за Майкла Джексона. Их брак длился полтора года. Также Лиза Мари была замужем за Николасом Кейджем (109 дней брака). В 2006 году она вышла замуж за гитариста Майкла Локвуда, и в 2008 году у них родились девочки-близняшки, Харпер и Финли. В 2016 году Пресли и Локвуд развелись.

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Публикация от Riley Keough (@rileykeough)7 Окт 2018 в 10:39 PDT