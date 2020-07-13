Психолог объяснила феномен популярности COVID-вечеринок у подростков

13.07.2020, 10:53, Разное

В США начали пользоваться популярностью т.н. COVID-вечеринки, которые подростки посещают, чтобы заразиться коронавирусом. Психолог Клаудиа Оуэнс Шилдс из Чикагской школы профессиональной психологии объяснила, в чем суть данного феномена.

По словам эксперта, подростки чаще всего совершают необдуманные и рискованные поступки, поскольку это напрямую связано с физическим развитием мозга. Некоторые его части требуют постоянного возбуждения, достигаемого получением нового опыта. При этом часть мозга, ответственная за рациональное мышление, развивается медленнее, поэтому подростки, рискуя, посещают COVID-вечеринки.

Одно из таких мероприятий прошло в штате Алабама. Тамошние студенты приобретали билеты на COVID-вечеринку, где одним из гостей был зараженный коронавирусом человек. Всю выручку от продажи билетов получал подросток, у которого впоследствии подтверждалось инфицирование.