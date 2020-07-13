Генсек ОДКБ созвал экстренное заседание из-за обострения между Ереваном и Баку

13.07.2020, 10:53, Новости дня

Генсек ОДКБ Станислав Зась инициировал созыв экстренного заседания постоянного совета из-за обострения между Ереваном и Баку, информирует пресс-служба Организации.

«В связи с обострением обстановки на армяно – азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля с.г. боестолкновениями на Тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля с.г. экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ», – передает Sputnik сообщение организации.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.