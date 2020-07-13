 

Мнение: Какая женщина Леонардо да Винчи самая лучшая

13.07.2020, 10:50, Разное

От Леонардо да Винчи осталось всего четыре портрета, причем такие разные, что о том, что они — работа одного и того же художника, ученым пришлось догадываться очень долго. (На самом деле это свидетельство очень быстрой эволюции мастера).  Понятно, что самая популярная из четырех — "Мона Лиза". Но это вопрос пиара и брендирования. А мне интересно другое — какая из этих прекрасных дам симпатичней лично вам, как человек и картина, кого бы вы повесили на свою стену? Давайте проголосуем и подивимся на результаты.

1) Джиневра деи Бенчи

2) Прекрасная Ферроньера

3) Дама с горностаем

4) И вот эта, как ее, все время забываю название…

View Poll: #2103279

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Если можно, пишите еще в комментах, за что именно любите и предпочитаете конкретный портрет.

Источник: Шакко



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