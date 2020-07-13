Участница «Лидеров России» стала главой комитета Минздрава Саратовской области

13.07.2020, 10:48, Новости дня

Полуфиналиста специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры РФ 2020» Олесю Ермолаеву назначили на должность председателя комитета оказания медицинской помощи взрослому населению Минздрава Саратовской области.

Ермолаева несколько лет проработала заведующей отделением перинатально-ультразвуковой диагностики в родильном доме, была главврачом центра здоровья «Европласт», позже возглавила отдел защиты прав в страховой компании ВТБ МС, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«У меня за спиной несколько проектов по оказанию медицинской помощи, в том числе онкологическим пациентам, школьникам и сотрудникам общеобразовательных учреждений. Все эти проекты мы удачно реализовали на территории региона, и, благодаря конкурсу «Лидеры России», я надеюсь, что этот опыт будет применен и в других регионах. Мы общались с участниками конкурса во время перерывов, идеи были схожие», – отметила Ермолаева.

По ее словам, сейчас система здравоохранения переживает сложный период, связанный с пандемией, но в Саратовской области, благодаря слаженной работе Минздрава, правительства Саратовской области и Роспотребнадзора, удалось избежать резкого подъема заболеваемости.

Она отметила, что сейчас наступает не менее ответственный момент – возвращение организаций к штатному режиму работы, постепенное снятие ограничений. Этот период важен, так как снова увеличивается вероятность распространения коронавируса.

«В долгосрочной перспективе моя новая должность предусматривает частную работу с медицинскими организациями. Это профилактическая и лечебная работа в учреждениях здравоохранения, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, закупка и перераспределения оборудования. Работы очень много, но нельзя не сказать о том, что за последние годы здравоохранение региона претерпело множество изменений, в основном, в лучшую сторону», – подчеркнула Ермолаева.

Своей основной задачей она назвала развитие выбранного направления – улучшение качества и доступности медицинской помощи населению.

Ермолаева участвует в конкурсе «Лидеры России» уже третий раз, в 2020 году по специализации «Здравоохранение» прошла на очный этап. После конкурса она вернулась домой с желанием получать новое образование, самосовершенствоваться и написать диссертацию.

«В обычной жизни не задумываешься о своих личностных качествах, а конкурс задает высокую планку, к которой надо стремиться. На данный момент со многими участниками продолжаем тесно общаться, с некоторыми созваниваемся почти каждый день. Все участники уникальны. Буду рада, если с кем-то из конкурсантов мне придется в дальнейшем работать. Я всегда открыта для общения, новых идей, проектов, будем реализовывать все задуманное, – рассказала Ермолаева.

По ее словам, конкурс дал ей возможность понять, что мозг способен работать 24 часа в сутки, а также дал шанс общения с людьми, которых «раньше она видела только по телевизору».