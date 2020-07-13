 

Путин поручил разработать проект указа об определении национальных целей до 2030 года

13.07.2020, 10:48, Новости дня

Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил администрации главы государства разработать проект указа, который определит национальные цели до 2030 года.

«С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Скорректировать нацпроекты президент поручил в течение трех месяцев.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.

В то же время путин заявил, что уже сейчас необходимо определить общенациональные задачи РФ на предстоящее десятилетие.

В мае Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.   



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